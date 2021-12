Finland koopt 64 Joint Strike Fighter-gevechtsvliegtuigen

Finland heeft een bestelling geplaatst voor 64 Joint Strike Fighter-gevechtsvliegtuigen (F-35) bij de Amerikaanse producent van de straaljager Lockheed Martin. Met de deal is een bedrag van 8,4 miljard euro gemoeid, zo maakte de Finse regering bekend. Ook Nederland heeft de toestellen besteld als opvolger van de F-16’s.

Volgens Helsinki voldeed de F-35 aan de eisen op het gebied van paraatheid, industriƫle samenwerking en kosten, vertelde minister van Defensie Antti Kaikkonen op een persconferentie. De Finnen verkozen de JSF boven toestellen van het Amerikaanse Boeing, het Franse Dassault, het Zweedse Saab en het Eurofighter-consortium van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italiƫ en Spanje.

De aanbestedingsprocedure duurde zes jaar. In die periode zijn de vliegtuigen onder andere getest op hun vermogen om in Arctische omstandigheden te opereren. De vliegtuigen zullen de huidige vloot van de Finse defensiemacht, bestaande uit F/A-18 Hornets tegen 2030 vervangen. De totale kosten van de aankoop en de verbeteringen van de infrastructuur komen uit op ongeveer 10 miljard euro.

Het Finse parlement heeft vorig jaar maximaal 10 miljard euro uitgetrokken voor de aankoop. Daarmee is het Finlands grootste wapendeal ooit. De regering heeft ook nog eens 10 miljard euro begroot voor de onderhouds- en upgradekosten van de gevechtsvliegtuigen. De toestellen zullen naar verwachting tot circa 2060 in dienst blijven.

Volgens sommige critici overschat Finland de levenscycluskosten van de F-35. Ze wijzen erop dat de regering minder dan de helft van de kosten per gevechtsvliegtuig heeft begroot in vergelijking met Zwitserland. Dat land besloot in juni van dit jaar om zijn eigen vloot te vervangen door F-35’s.