Inspectie SZW onderzoekt of Schiphol regels overtreedt

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoekt of medewerkers op Schiphol te veel worden blootgesteld aan ultrafijnstof. Dat bevestigt de arbeidsinspectie na eerdere berichtgeving van Zembla en de Volkskrant. Het onderzoek is in september gestart na een melding van vakbond FNV en wordt naar verwachting in januari of februari afgerond.

Dan blijkt of Schiphol regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden heeft overtreden en maatregelen moet nemen. De luchthaven liet donderdag nog weten te begrijpen “dat medewerkers zich zorgen maken” over gezondheidsrisico’s die ze lopen door dagelijks in de uitlaatgassen van vliegtuigen en dieselvoertuigen te werken.

In een publicatie van Zembla werd gesteld dat Schiphol en KLM er al vijftien jaar van op de hoogte zijn dat platformmedewerkers een verhoogd risico hebben op hartproblemen en longkanker door de uitlaatgassen van vliegtuigen. Aan een advies om blootstelling bij de ongeveer 20.000 medewerkers zoveel mogelijk terug te dringen, zou geen gehoor zijn gegeven.

Schiphol zegt sinds 2007 “veel maatregelen hebben genomen” om de uitstoot naar beneden te krijgen. Ook voeren Schiphol en KLM sinds 2007 metingen uit op het platform naar de uitstoot, die altijd onder de landelijke norm zou blijven.