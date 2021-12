KLM nog niet van plan om vluchtaanbod Zuid-Afrika aan te passen

KLM blijft voorlopig nog gewoon dagelijks op Johannesburg en zes keer per week op Kaapstad in Zuid-Afrika vliegen. Volgens de maatschappij is er nog altijd voldoende vraag naar tickets, wordt er ook veel vracht vervoerd van en naar het Afrikaanse land en zijn de vluchten ook voor repatriëring bedoeld. Sinds eind november geldt in bepaalde gevallen een inreisverbod voor landen uit zuidelijk Afrika, vanwege de daar ontdekte Omikron-variant van het coronavirus.

Een woordvoerder van KLM benadrukt dat het niet aan de luchtvaartmaatschappij is om reisrestricties in te stellen. Daardoor is het bijvoorbeeld nog altijd mogelijk dat mensen die bijvoorbeeld een safarivakantie hebben gepland, gewoon naar Zuid-Afrika af kunnen reizen als ze aan de test- en controleverplichtingen voldoen.

De KLM-zegsman benadrukt dat de maatschappij niet vooraf kan en mag vragen wat de reden is voor de reis. Als KLM zich naast overheden met de reisbeperkingen gaat bemoeien wordt het een “ratjetoe”, aldus de woordvoerder. Daarbij heeft KLM ook niet de capaciteit om bij iedere reis, ook vanuit andere delen van de wereld, de testverplichtingen aan te scherpen.

Personeel van KLM dat zich niet prettig voelt bij afreizen naar bepaalde regio’s kan dit overigens bij het bedrijf aangeven, zodat daarvoor iets wordt geregeld. Volgens KLM is het aantal aanvragen daarvoor schaars.