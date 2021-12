Krant: VS willen exportverbod Chinese chipmaker aanscherpen

De Amerikaanse overheid overweegt in december een voorstel van het ministerie van Defensie te bespreken om de mazen in de regelgeving te dichten die de Chinese chipmaker SMIC in staat hebben gesteld belangrijke Amerikaanse technologie te kopen. Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal.

SMIC, de grootste chipmaker van China, werd vorig jaar al toegevoegd aan een Amerikaanse zwarte lijst. Daarmee werd het bedrijf de toegang ontzegd tot geavanceerde productieapparatuur van Amerikaanse leveranciers. Volgens Washington heeft SMIC nauwe banden met het Chinese leger.

Washington zou ook overwegen om in de komende maanden meer Chinese technologiebedrijven toe te voegen aan de zwarte lijst, die Amerikaanse investeringen en leveringen aan deze bedrijven verbiedt.

Woensdag heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden al wetgeving aangenomen om de invoer uit de Chinese regio Xinjiang te verbieden vanwege de zorgen over dwangarbeid in het gebied. De Verenigde Staten hebben “serieuze zorgen” over de mensenrechtensituatie in Xinjiang. Washington beschuldigt China van genocide tegen de Oeigoeren in de regio.