Maandag opnieuw stakingen metaalsector voor betere cao

Personeel in de metaalsector gaat opnieuw staken. Vakbonden FNV, CNV en De Unie kondigen voor maandagochtend 13 december in Noord-Holland een 24-uursstaking aan in een roep om een betere cao. De afgelopen weken vonden soortgelijke acties plaats door het hele land.

Volgens de bonden vrezen werkgevers een ernstig tekort aan vakmensen in de metaal- en technieksector, maar laten de werkgevers het aankomen op een cao-conflict. “Blijkbaar hebben de bedrijven wel geld over om ‘blijf en werf bonussen’ uit te delen, maar niet om de koopkracht van hun werknemers te verbeteren”, aldus FNV Metaal-regiobestuurder Jan Wit.

Het stoort de bonden dat de werkgevers te weinig loonsverhoging bieden op jaarbasis, terwijl de gemiddelde inflatie flink oploopt. Corona is volgens de bonden ook geen reden meer om “star de hakken in het zand te blijven zetten”.

De bonden willen ook een minimaal bruto-uurloon van 14 euro per uur en vakantiedagen erbij. Ook moeten oudere werknemers eerder kunnen stoppen met werken. Er werken bijna 320.000 mensen in de metaalsector in Nederland. Deze mensen werken bij technische installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebedrijven en de goud- en zilvernijverheid. De huidige cao liep op 1 oktober af.

De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), die de onderhandelingen voert namens de werkgevers, noemt de aangekondigde staking wederom “teleurstellend”. “Acties en stakingen brengen schade toe aan de ruim 30.000 bedrijven in de sector, de opdrachtgevers en afnemers. Dit vinden we geen goede zaak en het brengt ook een akkoord niet dichterbij.” FWT roept de bonden andermaal op terug te keren naar de onderhandelingstafel.