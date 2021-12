Meer loon lonkt voor orgelbouwers na cao-akkoord

De 137 mensen die in Nederland actief zijn in de orgelbouw krijgen meer loon. Vakbond CNV heeft daarover een akkoord bereikt met werkgevers in mogelijk de kleinste bedrijfstak van Nederland. Daarin zitten bedrijven als Orgelmakerij Reil in Heerde en Flentrop Orgelbouw in Zaandam. Leden van CNV moeten nog wel instemmen met het akkoord.

In twee jaar tijd worden de lonen met 2,5 procent opgetrokken. Daarnaast worden ook de loonschalen met 3 procent verhoogd. CNV wijst erop dat dit het maximaal haalbare was in de sector die ook door de coronacrisis is geraakt. Volgens CNV lopen de ontwikkelingen in de orgelbouw vanwege langdurige contracten vaak een beetje achter in vergelijking met andere sectoren.

In de cao zijn ook afspraken over scholing meegenomen. Omdat de orgelbouwers veel in het buitenland actief zijn, kan de vergoeding van 750 euro per jaar bijvoorbeeld gebruikt worden voor taalcursussen. In de huidige cao is daarvoor 250 euro per drie jaar voor beschikbaar. Verder zijn er verregaande afspraken over rouw- en geboorteverlof gemaakt. De cao heeft een looptijd van twee jaar tot 2024.