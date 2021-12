Meer ziekmeldingen vanwege psychische klachten na scheiding

Werkenden melden zich na een scheiding meer ziek vanwege psychische klachten. Vaak vinden zij het moeilijk om de balans te vinden tussen privé en werk, zo meldt het statistiekbureau CBS. Deze groep werkt vaker buiten kantooruren en werkt bovendien gemiddeld meer onder een flexibel of tijdelijk contract.

Een jaar na scheiding meldt ongeveer een op de acht vrouwen zich weleens ziek om psychische klachten. Dat is bijna twee keer meer dan hun collega’s die niet gescheiden zijn. Zij voelen zich bijvoorbeeld moe als ze ’s ochtends opstaan of hebben een leeg gevoel aan het einde van de werkdag. Bij gescheiden mannen is een vergelijkbaar patroon te zien, hoewel zij hun werk minder neerleggen vanwege deze reden.

Het komt bij gescheiden mannen en vrouwen ook meer voor dat ze hun werk verwaarlozen vanwege verantwoordelijkheden richting hun familie of gezin. Bij vrouwen is het verschil met werknemers die niet zijn gescheiden het grootst.

Mannen die twee jaar geleden zijn gescheiden, werken vaker buiten kantoortijden, zoals in het weekend of ’s nachts. Zij doen dit in 43 procent van de gevallen regelmatig, tegen 39 procent van de collega’s die niet zijn gescheiden. Ook bij vrouwen is zo’n verschil te zien.

De statistici hebben voor dit onderzoek gegevens uit meerdere enquêtes die zijn gehouden tussen 2012 en 2019 met elkaar gecombineerd.