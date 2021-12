Oracle smaakmaker op Wall Street, Beyond Meat levert flink in

Softwarebedrijf Oracle was vrijdag een van de smaakmakers op Wall Street. Het aandeel van het concern won bijna 16 procent aan waarde na beter dan verwachte resultaten. Vooral met zijn clouddiensten had het bedrijf veel succes. Maker van plantaardige vleesvervangers Beyond Meat (min 8 procent) moest het juist ontgelden. Restaurantketen Taco Bell zette zijn plannen om met een plantaardige variant van een populair gerecht te komen niet door.

Verder verwerkten de markten het inflatiecijfer voor november, dat conform verwachting uitkwam op het hoogste niveau sinds 1982. De sterke prijsstijgingen worden voor een groot deel veroorzaakt door het snelle en krachtige economische herstel uit de coronacrisis. De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Bij een aanhoudend sterke toename van het prijspeil zou de Fed de coronasteun mogelijk sneller gaan afbouwen. Volgende week houdt de Fed zijn laatste beleidsvergadering van dit jaar.

President Joe Biden benadrukte dat de inflatie over zijn hoogtepunt heen lijkt. Volgens hem zijn met name de prijsstijgingen voor brandstof en auto’s aan het afnemen. Maar de vertraging gaat nog niet zo snel als hij zou willen.

De Dow-Jonesindex ging met een winst van 0,6 procent tot 35.970,99 punten het weekend in. De brede S&P 500 steeg bijna 1 procent tot een nieuw record van 4712,02 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,7 procent tot 15.630,60 punten.

Broadcom steeg dik 8 procent. De ontwikkelaar en verkoper van halfgeleiders blijft profiteren van de grote vraag naar chips en presteerde veel beter dan verwacht. Ook gaat het bedrijf voor 10 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Verder stond het aandeel Peloton onder druk. De producent van fitnessapparatuur kampt volgens kenners met een imagoprobleem. Zeker nadat in de eerste aflevering van de reboot van de voorheen populaire serie Sex and the City een fitnessapparaat van het merk te zien was. Ook kampte het aandeel met een adviesverlaging. Peloton verloor meer dan 5 procent.

Tesla maakte een eerder verlies goed en sloot 1,3 procent hoger. Topman Elon Musk “denkt erover” al zijn banen op te zeggen en influencer te worden, zo liet hij via Twitter weten. Ook verkocht hij opnieuw aandelen van de maker van elektrische auto’s.

De euro was 1,1213 dollar waard, tegen 1,1313 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 72,01 dollar en Brentolie klom 1,3 procent in prijs tot 75,39 dollar per vat.