Shell en Amerikaanse inflatie centraal op Beursplein 5

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar Shell. Het olie- en gasconcern houdt zijn aandeelhoudersvergadering over het eerder aangekondigde plan om naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen en op papier een volledig Brits bedrijf te worden. Daarnaast wordt uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer. Dat cijfer vormt een belangrijke factor in het rentebeleid van de Federal Reserve. Bij een aanhoudende sterke toename van het prijspeil zou de Fed de coronasteun mogelijk sneller gaan afbouwen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een lager begin van de laatste handelsdag van de week. Ook de andere Europese beurzen lijken met minnen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten vrijdag overwegend verliezen zien. De Nikkei in Tokio ging 1 procent lager het weekeinde in.

Op het Damrak kwam Accell met een handelsbericht. De fietsenfabrikant zag de omzet tot en met november dit jaar met ruim 4 procent groeien, ondanks verstoringen in de toeleveringsketen. Het bedrijfsresultaat nam met meer dan 32 procent toe. Accell verwacht dat het bedrijfsresultaat dit jaar substantieel hoger zal liggen dan in 2020.

Vopak kondigde aan Michiel Gilsing te hebben voorgedragen als nieuwe financieel directeur, als opvolger van Gerard Paulides. In oktober presenteerde het tankopslagbedrijf ook al een nieuwe topman.

Drankengroep Lucas Bols liet weten 29 miljoen euro te hebben opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de financiering van de eerder aangekondigde overnames van Tequila Partida en Nuvo.

Chemiebedrijf Avantium heeft definitief besloten om een fabriek bouwen die moet helpen om op grote schaal plantaardige plastics te produceren. Het bedrijf heeft voldoende geldschieters, klanten en leveranciers gevonden voor de productielocatie in Delfzijl.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar het beursdebuut van Daimler Truck, de vrachtwagendivisie van het Duitse autoconcern. Ook Bayer staat in de belangstelling. Het chemieconcern heeft voor de tweede keer in korte tijd succes geboekt in een rechtszaak over Roundup. Een juryrechtbank in San Benardino oordeelde dat de kanker waaraan een vrouw lijdt die het bedrijf had aangeklaagd, niet veroorzaakt is door haar jarenlange gebruik van het omstreden verdelgingsmiddel.

De euro was 1,1297 dollar waard, tegen 1,1283 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 70,67 dollar en Brentolie daalde 0,5 procent in prijs tot 74,06 dollar per vat.