Spaanse bank Santander moet topbankier Orcel 68 miljoen betalen

Santander moet topbankier Andrea Orcel een schadevergoeding van bijna 68 miljoen euro betalen. De Spaanse bank trok in 2018 op het laatste moment de beoogde benoeming van de Italiaan als baas van het financiële concern in. Orcel eiste daarop dat de bank zijn contractuele verplichtingen zou nakomen.

Een rechter in Madrid oordeelde vrijdag in het voordeel van de Italiaan, die momenteel aan het hoofd staat van de Italiaanse bank UniCredit, de op een na grootste bank van Italië. Volgens de rechter heeft Santander “eenzijdig en onrechtvaardig” een einde gemaakt aan het wervingsproces van Orcel.

Het contract zou in 2018 door beide partijen zijn ondertekend en was daarmee volgens de rechter geldig. Daarmee was er ook “onvermijdelijk” recht op compensatie toen Santander onder de overeenkomst uit wilde komen.

Het bedrag, dat 35 miljoen euro aan winstdeling en 17 miljoen euro aan bonussen omvat, is wel minder dan de 112 miljoen euro die Orcel aanvankelijk eiste. De grootste bank van Spanje had in september 2018 de benoeming van Orcel als topman aangekondigd. Vier maanden later zag de bank toch af van zijn benoeming vanwege ophef over een enorme tekenbonus en strubbelingen tussen de Spanjaarden en Orcels oude werkgever, het Zwitserse UBS. Die stelde allerlei voorwaarden aan zijn overstap, waaronder compensaties, maar daar wilde Santander niet in meegaan. Orcel gaf bij UBS leiding aan de zakenbankdivisie.

Orcel is in Nederland ook wel bekend als de ‘slager’ of ‘sloper’ van ABN AMRO. In 2007 was de Italiaan als zakenbankier van het Amerikaanse Merrill Lynch het brein achter de opsplitsing van ABN AMRO. Het bankentrio RBS, Fortis en Santander legde destijds meer dan 70 miljard euro op tafel om ABN AMRO van de beurs te halen en onderling te verdelen. Na de overname waren hun kapitaalbuffers zo verzwakt, dat de banken door de daaropvolgende financiële crisis in moeilijkheden kwamen.