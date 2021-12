Ziekteverzuim derde kwartaal het hoogst in bijna twintig jaar

Het percentage ziekmeldingen heeft in het derde kwartaal van 2021 het hoogste punt bereikt in bijna twintig jaar. In 2002 waren voor het laatst relatief meer ziekmeldingen in dat kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De uitbraak van het coronavirus is waarschijnlijk een van de oorzaken.

Op 4,6 procent van de dagen waarop werknemers stonden ingeroosterd, konden ze niet aan de slag vanwege ziekte. In het eerste coronajaar 2020 kregen werkgevers al veel meer ziekmeldingen binnen. Het ziekteverzuim in het derde kwartaal nam het snelst toe sinds het begin van de eeuw en kwam uit op 4,4 procent. Het percentage ziekmeldingen in dezelfde periode dit jaar gaat daar dus enkele tienden overheen.

Het CBS merkt sowieso dat het ziekteverzuim de laatste jaren aan het toenemen is. Dat komt onder andere door structurele verschuivingen, zoals de vergrijzing van het werknemersbestand. Hoewel het statistiekbureau dat niet heeft onderzocht, vindt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen het “niet zo’n gekke conclusie” dat sinds vorig jaar ook een effect van de coronapandemie te zien is. “Zeker in de zorg, waar het ziekteverzuim harder is gestegen.”

Werknemers in de zorg lieten namelijk het vaakst weten dat zij vanwege hun gezondheid niet aan de slag konden. Zij meldden zich het afgelopen kwartaal op 6,3 procent van de werkdagen ziek. Vooral verpleeg- en verzorgingstehuizen hadden te maken met veel ziekmeldingen.

Bedrijven in de verhuur en handel van vastgoed, vervoer en opslag en de bouw zagen de ziekmeldingen uitzonderlijk snel toenemen. In de financiƫle dienstverlening was het ziekteverzuim het laagst. Kleine bedrijven hebben steevast het minst met personeel te maken dat niet werkt vanwege ziekte en dat was ook dit jaar het geval.