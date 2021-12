Duitse transportsector vreest tekorten door vaccinatieplicht

Een overhaaste invoering van de vaccinatieplicht in Duitsland kan voor problemen bij transportbedrijven zorgen. Duizenden buitenlandse truckers dreigen aan de grens te worden tegengehouden omdat ze bijvoorbeeld zijn ingeënt met vaccins die niet door de Europese Unie zijn goedgekeurd, zoals het Russische Spoetnik-V. Het Deutsche Speditions- und Logistikverband (DSLV), een ondernemersvereniging voor transportbedrijven, eist daarom duidelijkheid over de vaccinatie-eisen om grote chauffeurstekorten te voorkomen.

“Voordat we vaccinatie verplichten, moeten we helderheid scheppen over bepaalde kwesties”, zegt DSLV-directeur Frank Huster. Een van de nog onbeantwoorde vragen is of ongevaccineerde chauffeurs uit het buitenland in Duitsland de kans krijgen om zich te laten vaccineren. De transportsector voert daarover gesprekken met de verantwoordelijke ministeries. “We zijn niet tegen verplichte vaccinatie”, legt Huster uit. “Maar we zijn erg bang dat we nog meer personeel kwijtraken.”

Een andere branchevereniging voor de Duitse transportsector, het Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL), rekent voor dat er een tekort is aan 60.000 tot 80.000 vrachtwagenchauffeurs. Waar eerst veel Oost-Europeanen werk als chauffeur in het Westen nog zagen zitten, verkiezen ze nu ander werk. Ze kunnen in andere bedrijfstakken vaak meer verdienen, maar ook het werk en gezinsleven beter combineren. Ook in oostelijke EU-lidstaten lopen de tekorten aan truckers daarom op.