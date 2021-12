Val van lira maakt ratingbureau somberder over toekomst Turkije

Kredietbeoordelaar S&P Global is pessimistisch over de toekomstige ontwikkeling van de Turkse economie en staatsfinanciën de komende tijd. De Turkse lira zakt almaar verder weg terwijl de bevolking en het bedrijfsleven kampen met steeds hogere prijzen. Vooralsnog houden experts van het Amerikaanse analistenbureau hun oordeel over de kredietwaardigheid van Turkije gelijk, maar de vooruitzichten zijn negatief.

De lira heeft sinds eind oktober zo’n 30 procent verloren ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De Turkse centrale bank begon dit najaar met renteverlagingen, terwijl het dagelijks leven voor Turken in een steeds hoger tempo duurder wordt. Normaal gesproken proberen beleidsmakers de inflatie juist af te remmen met renteverhogingen. De door zeer ongebruikelijke renteverlagingen, die onder druk van president Recep Tayyip Erdogan zijn doorgevoerd, holden het vertrouwen in de lira uit.

Dat de nationale munt fors aan waarde verliest is met name voor Turkije gevaarlijk, schrijft S&P Global. Veel van de Turkse schulden staan uit bij buitenlandse financiers, dus zijn ze lastiger af te lossen door de zwakke lira. Vooralsnog blijft het kredietoordeel B+, wat betekent dat geldschieters tamelijk veel risico lopen als ze geld aan de Turkse staat lenen. Analisten van S&P 500 Global houden er nu rekening mee dat de situatie verder verslechtert. Andere landen die een B+ krijgen van S&P Global zijn bijvoorbeeld Bolivia en Oman.

“We zouden onze rating kunnen verlagen als het Turkse economische beleid de wisselkoers van de lira verder ondermijnt en de inflatieverwachtingen verslechteren”, schrijven analisten van het ratingbureau. Door de financiële problemen die zo’n situatie Turkse huishoudens en bedrijven zou opleveren, komen ook banken onder druk te staan, zo redeneren ze. Met een lager kredietoordeel wordt het voor de Turkse overheid waarschijnlijk duurder om geld te lenen.

Turken waren in november ruim 21 procent duurder uit dan een jaar eerder, meldde het nationale statistiekbureau onlangs. Ter vergelijking: in de eurozone bedroeg de inflatie in dezelfde maand 4,9 procent en dat was voor de eurolanden de sterkste stijging ooit gemeten.