Blik beleggers vooral gericht op centrale banken

De blik van beleggers zal komende week vooral gericht zijn op de uitkomsten van de beleidsvergaderingen van centrale banken. Zo beslissen onder andere de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Federal Reserve over de rente. Ook de Bank of England en de Japanse centrale banken nemen een rentebesluit. Door de aanhoudende hoge inflatie neemt de druk op de centrale banken toe om deze te beteugelen. Dat kan bijvoorbeeld door de rentes te verhogen en de coronasteunpakketten sneller af te bouwen.

De kans dat de ECB donderdag de rente zal verhogen, is niet zo groot. ECB-preses Christine Lagarde heeft meermaals aangegeven dat de ECB daar terughoudend mee zal zijn. De Française zei eerder deze maand opnieuw dat ze denkt dat de inflatie, waarvan ze wel ziet hoe “pijnlijk” die momenteel is, volgend jaar zal afnemen. Beleggers zullen vooral gespitst zijn op de toelichting van Lagarde op het rentebesluit en dan met name over de toekomst van de coronasteun.

Het Europese statistiekbureau Eurostat meldt aan het einde van de week definitieve cijfers over de inflatie in november. Ook verschillende landen afzonderlijk maken die data bekend. Die inflatiecijfers volgen op het Amerikaanse cijfer over de geldontwaarding van afgelopen week. Die kwam als verwacht uit op het hoogste niveau sinds 1982. De sterke prijsstijgingen worden voor een groot deel veroorzaakt door het snelle en krachtige economische herstel uit de coronacrisis.

Nieuwe cijfers over de producentenprijzen in verschillende landen die komende week volgen, geven ook weer een goed inzicht in de ontwikkeling van de inflatie. Als producenten meer geld vragen voor hun spullen, betekent dit automatisch ook dat consumenten op den duur duurder uit zullen zijn.

De inflatie speelt logischerwijs ook een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Fed op woensdag. Fed-voorzitter Jerome Powell liet onlangs nog doorschemeren dat de coronasteun voor de grootste economie ter wereld mogelijk sneller moet worden afgebouwd nu de geldontwaarding hardnekkiger blijkt te zijn dan eerder verwacht.

Verder volgen de komende week cijfers over de bedrijvigheid in verschillende grote economieën. Dan gaat het om de inkoopmanagersindexen waarin de stand van de industrie en die van de dienstensector, met daarin onder andere de horeca en het toerisme, zijn gecombineerd.