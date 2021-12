Twitteraccount Indiase premier Modi gehackt

De Twitteraccount van de Indiase premier Narendra Modi is gehackt. De dader plaatste een bericht waarin stond dat India bitcoin als wettig betaalmiddel had aangenomen en cryptomunten zou gaan verdelen onder burgers. Modi is zeer actief op Twitter en heeft meer dan 73 miljoen volgers.

De hack komt om een moment dat India zich juist voorbereid om de handel in cryptomunten aan banden te leggen. Naar verwachting komt er deze maand nog een wet.

In de tweet op de account van Modi, die snel is verwijderd, stond dat de Indiase regering 500 bitcoins had gekocht. Die zouden worden verdeeld onder burgers. Verder stond er een phishing-link bij, waarmee werd gehengeld naar inloggegevens.

Het is de tweede keer dat de Twitteraccount van de Indiase premier is gehackt. In september vorig jaar werd door een inbreker opgeroepen donaties te doen aan een hulporganisatie die niet bestond. Twitter stelde toen dat het stappen had ondernomen om de account van Modi te beveiligen.