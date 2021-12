Apple bijna 3 biljoen dollar waard op lager Wall Street

Het aandeel Apple ging maandag verder vooruit op de beurzen in New York. Het technologieconcern ligt daarmee op koers om als eerste bedrijf een marktwaarde van 3 biljoen dollar te bereiken. De koers van het aandeel moet daarvoor 182,86 dollar aantikken. De iPhone-maker won kort na opening 0,4 procent tot 180,19 dollar. In 2018 ging Apple al als eerste door de grens van 1 biljoen dollar heen en in 2020 werd het bedrijf als eerste meer dan 2 biljoen dollar waard.

De aandacht van beleggers ging verder vooral uit naar de laatste tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank voor dit jaar, die dinsdag begint. Door de hoge inflatie is de druk op de Federal Reserve toegenomen om het steunprogramma sneller af te bouwen en de rente te verhogen. Afgelopen vrijdag bleek dat de inflatie in de grootste economie ter wereld in november is uitgekomen op het hoogste niveau in bijna veertig jaar.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 35.853 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 4700 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 15.614 punten. De Dow boekte vorige week met een plus van 4 procent de grootste weekwinst sinds maart. De S&P 500 en de Nasdaq kenden met koerswinsten van 3,8 en 3,6 procent de beste week sinds begin februari.

Het aandeel Intel was vrijwel onveranderd. De chipproducent gaat 7 miljard dollar investeren in de uitbreiding van zijn productiecapaciteit in MaleisiĆ«. De maker van elektrische auto’s Lucid won 5,3 procent na bekendmaking dat het bedrijf vanaf 17 december wordt opgenomen in de Nasdaq 100-index.

De vaccinmakers Moderna en Pfizer stegen tot 3,3 procent. Medisch adviseur Anthony Fauci van het Witte Huis heeft de Amerikanen geadviseerd om een boosterprik te halen tegen het coronavirus. De definitie van een volledig gevaccineerd persoon blijft volgens Fauci echter voorlopig ongewijzigd.

Peloton toonde wat herstel na de recente koersdruk en won 3,3 procent. De verkoper van fitnessapparatuur voor thuisgebruik kampte met een imagoprobleem nadat in de eerste aflevering van de reboot van de populaire serie Sex and the City een personage overlijdt na een ritje op de hometrainer van het merk. In een reclamespot die afgelopen weekend in de VS werd uitgezonden liet Peloton echter zien dat de persoon die het personage speelt nog in leven is.