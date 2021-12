Beurzen New York sluiten in het rood, Apple in belangstelling

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten. Beleggers op Wall Street deden het voorzichtig aan in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve later deze week. Ook laaide de onzekerheid over de Omikron-variant van het coronavirus weer op. Apple stond in de schijnwerpers omdat het technologieconcern de mijlpaal van 3 biljoen dollar aan beurswaarde naderde, maar later terrein moest prijsgeven.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent lager op 35.650,95 punten. De brede S&P 500 zakte 0,9 procent tot 4668,97 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1,4 procent tot 15.413,28 punten. Vorige week werden nog sterke koerswinsten geboekt door de Amerikaanse hoofdgraadmeters.

De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Door de hoge inflatie is de druk op de Amerikaanse centrale bank toegenomen om het steunprogramma sneller af te bouwen en de rente te verhogen. Afgelopen vrijdag bleek dat de inflatie in de Verenigde Staten in november is uitgekomen op het hoogste niveau in bijna veertig jaar.

Apple daalde 2,1 procent tot 175,74 dollar per aandeel. Om de marktwaarde van 3000 miljard dollar te bereiken moet de koers 182,86 dollar aantikken. In 2018 ging Apple al als eerste door de grens van 1 biljoen dollar heen en in 2020 werd de iPhone-maker als eerste meer dan 2 biljoen dollar waard.

Bedrijven in de toerismesector hadden last van de zorgen rond Omikron en het nieuws over een eerste sterfgeval door de variant in het Verenigd Koninkrijk. Zo gingen Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines tot 5 procent omlaag, net als cruisemaatschappijen Carnival, Royal Caribbean en Norwegian Cruise Line.

Harley-Davidson won bijna 5 procent. Het bedrijf wil zijn divisie voor elektrische motorfietsen LiveWire naar de aandelenmarkt brengen via een fusie met een lege beurshuls. Harley blijft dan wel de meerderheidseigenaar van dat nieuwe beursgenoteerde bedrijf.

Farmaceut Pfizer (plus 4,6 procent) kwam met overnamenieuws. De maker van coronavaccins legt 6,7 miljard dollar op tafel om branchegenoot Arena Pharmaceuticals over te nemen. Het aandeel Arena schoot 80 procent omhoog door de deal. Dat biotechbedrijf is onder meer actief met middelen tegen ontstekingsziektes.

De euro was 1,1284 dollar waard, tegen 1,1297 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent tot 71,33 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 74,49 dollar per vat.