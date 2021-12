BMW gaat SUV X5 ook in China bouwen vanwege sterke vraag

Het Duitse autoconcern BMW gaat zijn SUV X5 ook in China bouwen vanwege de sterke vraag naar het model. Momenteel maakt BMW de X5 alleen in de Verenigde Staten, in de staat South Carolina.

De in China gebouwde X5 zal verkocht gaan worden op de lokale markt, aldus een woordvoerder. De bouw zou in het tweede kwartaal van volgend jaar moeten gaan beginnen bij het Chinese samenwerkingsverband BMW Brilliance. In de periode van januari tot en met september van dit jaar verkocht BMW in totaal ongeveer 670.000 auto’s in China, waarmee het land de belangrijkste markt van het bedrijf is.

De productie van de X5 in Spartanburg, South Carolina, gaat gewoon door, aldus BMW. Zakenkrant Handelsblatt kwam eerder op de dag al met berichten over de bouw van de X5 in China, wat BMW nu dus heeft bevestigd.