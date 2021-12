CNV over regeerakkoord: waar zijn plannen hervorming arbeidsmarkt

Plannen over een “grondige hervorming” van de arbeidsmarkt ontbreken nog in de tot nu toe uitgelekte plannen over het regeerakkoord, vindt vakbond CNV. De arbeidsmarkt is volgens de bond “al jaren toe” aan een hervorming. Naar verwachting wordt het regeerakkoord van het nieuwe kabinet woensdag gepresenteerd.

De bond wil dat het “breed gedragen advies” over de arbeidsmarkt van de Sociaal Economische Raad (SER) van eerder dit jaar “integraal” wordt overgenomen door het aanstaande kabinet. Werkgeversorganisaties en vakbonden werkten dit jaar aan het advies.

Met het overnemen van dit advies door een nieuw kabinet “kunnen we toe naar een gezonde arbeidsmarkt”, stelt CNV-voorman Piet Fortuin in een reactie op de al gelekte plannen. Volgens CNV telt Nederland bijna twee miljoen flexwerkers. Deze mensen zitten volgens de bond “voortdurend in onzekerheid of ze morgen nog werk hebben”.

Ook wil de bond weten hoe het kabinet de rol van werkgevers en vakbonden op de arbeidsmarkt voor zich ziet. CNV zegt het regeerakkoord “hoopvol en met veel belangstelling” tegemoet te zien.

Zo is al bekend geworden dat het kabinet veel extra zou willen investeren in onderwijs, zou rekeningrijden worden ingevoerd en het leenstelsel verdwijnen. Ook zou de kinderopvang voor de laagste inkomens gratis worden.

Vakbond FNV wilde nog niet inhoudelijk reageren op de uitgelekte plannen en zegt de definitieve invulling af te wachten. “Mensen moeten weer perspectief krijgen en er moet een einde komen aan de tweedeling op het gebied van wonen, klimaat en werk en inkomen”, zei FNV-voorzitter Tuur Elzinga voor het weekend.