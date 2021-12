Gamesbedrijf Azerion naar Amsterdamse beurs via lege beurshuls

Het Nederlandse gamesbedrijf Azerion krijgt volgend jaar een notering aan de Amsterdamse beurs. De beursintroductie vindt plaats via een overname van het bedrijf door het lege beurshuis European Fintech IPO Company 1.

European FinTech IPO Company 1 is een zogeheten spac, een speciaal investeringsfonds dat geld ophaalt om daarmee een bestaand bedrijf over te nemen en zo een beursnotering te geven. Het fonds neemt 100 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van Azerion over. De overname dient te worden goedgekeurd door de aandeelhouders van European FinTech IPO Company 1.

Op maandag 31 januari houdt het fonds een buitengewone aandeelhoudersvergadering over de aankoop. Na de goedkeuring kunnen de aandelen van het gecombineerde bedrijf op 2 februari 2022 voor het eerst verhandeld worden op de Amsterdamse beurs onder de nieuwe naam Azerion Group.

Azerion werd in 2014 opgericht en groeit snel, mede door overnames. Daarvan doet het bedrijf er gemiddeld vijf per jaar. Inmiddels werken er ongeveer duizend mensen in 24 Europese kantoren van het gamesbedrijf. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam. De omzet bedroeg in 2019 ruim 197 miljoen euro. Het bedrijf is ook mede-eigenaar van voetbalclub Fortuna Sittard.