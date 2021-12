Nikkei sluit met winst na positief Tankan-rapport

De aandelenbeurs in Tokio is maandag met winst gesloten. Een positief Tankan-rapport van de Bank of Japan, waaruit bleek dat het vertrouwen van grote Japanse bedrijven stabiel is gebleven op het hoogste niveau sinds eind 2018, bood enige steun aan de handel. De grote Japanse bedrijven zijn wel minder optimistisch geworden over de komende maanden vanwege de onzekerheid over de impact van de Omikron-variant.

Daarnaast werd vooral gewacht op de rentevergaderingen van de centrale banken in de Verenigde Staten en Europa, die later deze week worden gehouden. Ook de Bank of Japan komt aan het einde van de week met een rentebesluit. De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,7 procent hoger op 28.640,49 punten.

De Chinese beurzen wonnen eveneens terrein, nadat Beijing liet weten prioriteit te zullen geven aan economische stabiliteit in 2022. Zo wil China volgend jaar onder meer de belastingen verlagen en de investeringen in infrastructuur opvoeren, stelden beleidsmakers aan het einde van de jaarlijkse driedaagse Central Economic Work Conference. Dit wakkerde de hoop aan op nog meer stimuleringsmaatregelen voor de op een na grootste economie ter wereld. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent in de plus en de Hang Seng-index steeg 0,6 procent.

De geplaagde Chinese vastgoedsector stond onder druk nadat de topbeleidsmakers van de Communistische Partij na afloop van de jaarlijkse conferentie herhaalden dat “huizen zijn om in te wonen, en niet om in te speculeren”. De noodlijdende vastgoedreus Evergrande zakte 2,8 procent in Hongkong. Shimao kelderde 14 procent door zorgen over de financiĆ«le situatie van de Chinese projectontwikkelaar.

Verder ging de aandacht uit naar de gespannen relatie tussen China en de Verenigde Staten. SenseTime liet weten zijn beursgang in Hongkong uit te stellen nadat het bedrijf dat actief is op het gebied van kunstmatige intelligentie door Washington op een zwarte lijst werd gezet. Amerikanen mogen daardoor geen zaken meer doen met SenseTime, dat aanstaande vrijdag zijn debuut zou maken in Hongkong. Washington beschuldigt het bedrijf van het maken van een gezichtsherkenningsprogramma dat wordt gebruikt tegen de Oeigoeren in Xinjiang. De VS beschuldigen China van genocide tegen de Oeigoeren in de regio.