Werkgevers: loonstijging terugdraaien in extreme situaties

Werkgevers willen dat structurele loonstijgingen tijdelijk kunnen worden teruggedraaid in extreme situaties. Dat stellen werkgeversorganisaties AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW in een aanzet op onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden volgend jaar, waar Het Financieele Dagblad eerder over berichtte. In het geval van een volgende grote economische schok willen de werkgevers dat ook arbeidsvoorwaarden kunnen worden versoberd en moeten werkenden flexibeler en breder kunnen worden ingezet.

Daar staat tegenover dat medewerkers in goede tijden mee moeten profiteren van bedrijfswinsten. AWVN pleitte al vaker voor flexibilisering van de salarissen. Vakbond FNV reageert verbolgen. “We zien te vaak dat werkgevers misbruik maken van een crisis of een dipje in de bedrijfsvoering door structureel in te willen grijpen in de arbeidsvoorwaarden”, zegt FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha in een toelichting. “Dat mensen hun eerlijk verdiende loonsverhoging moeten inleveren als het even minder gaat met het bedrijf, is ronduit asociaal, symboolpolitiek en tekenend voor de verharde opstelling van werkgevers aan de cao-tafel.”

De werkgevers willen dat het cao-overleg het komende jaar bijdraagt aan het tegengaan van de krapte op de arbeidsmarkt. Er moeten afspraken komen die het aantrekkelijker maken om meer te werken. Negen van de tien werkgevers ervaren personeelstekorten en ze verwachten dat die aanblijven of toenemen in 2022. FNV vindt dat de lonen moeten stijgen in sectoren waar sprake is van krapte. “De boodschappen en woonlasten worden ook niet goedkoper”, aldus de vakbond.

De werkgevers wijzen erop dat de coronapandemie nog niet voorbij is. “Ondanks de positieve economische vooruitzichten is de toekomst onzeker met de nieuwe beperkende maatregelen en wereldwijde verstoorde ketens”, stelt AWVN in een toelichting. De verschillen zijn volgens de werkgeversorganisaties groot tussen economische sectoren. “In bedrijven en sectoren met een gunstige economische context, is meer ruimte voor hogere lonen.”