Afvalfonds komt met inleverpunten voor statiegeldblikjes

Nederland krijgt duizenden inleverpunten voor statiegeldflesjes en -blikjes. Die komen bij supermarkten, maar ook op tankstations en trein- en busstations. Dat netwerk van inleverstations wordt opgezet door Stichting Afvalfonds Verpakkingen dat namens de drankenproducenten optreedt. Daarnaast komen er nog veel vrijwillige inleverpunten bij bijvoorbeeld sportverenigingen.

Eind volgend jaar moeten bij duizend punten (buiten supermarkten) statiegeldblikjes in te leveren zijn. Dat valt samen met de invoering van het statiegeld op blikjes per 1 januari 2023. Volgens Stichting Afvalfonds Verpakkingen is voor dat netwerk al een uiterste inspanning nodig. Ook hebben supermarkten de garantie gegeven dat er in 1500 winkels blikjes kunnen worden ingeleverd.

Door de inleverpunten bij supermarkten in te richten kunnen consumenten terecht op een plek waar ze toch al naartoe gaan. Bovendien zou het inleveren dan ook buiten de openingstijden van de supermarkt kunnen gebeuren.

Het is de bedoeling dat op alle locaties uiterlijk in 2025 ook kleine PET-flesjes kunnen worden ingeleverd. Daarop wordt sinds dit jaar statiegeld geheven. Stichting Afvalfonds Verpakkingen, dat samenwerkt met supermarktenkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), denkt dat op den duur ook andere soorten afval bij de inleverpunten kunnen worden teruggebracht.