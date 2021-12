Aziatische beurzen verliezen door onzekerheden als Omikron

De Aziatische beurzen verloren dinsdag terrein. Beleggers namen weinig risico in de aanloop naar het rentebesluit van verschillende centrale banken, later deze week. De onzekerheid over de impact van de Omikron-variant van het coronavirus speelde ook mee, onder meer nadat een sterfgeval in het Verenigd Koninkrijk werd gemeld. Ook is in China een besmetting met Omikron vastgesteld.

Later in de week komt de Bank of Japan met een rentebesluit, net als in de Verenigde Staten en Europa. Dan wordt duidelijk of er meer wordt gedaan om de hoge inflatie te beteugelen. De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,7 procent lager op 28.432,64 punten.

De geplaagde Chinese vastgoedsector stond dinsdag weer onder druk. Er is bezorgdheid over hoe de Chinese overheid zal omgaan met de enorme schuldencrisis in de sector. De noodlijdende vastgoedreus Evergrande zakte 11,1 procent in Hongkong. Shimao kelderde 29,6 procent door zorgen over de financiƫle situatie van de Chinese projectontwikkelaar.

Het aandeel van het socialemediaplatform Weibo ging in Hongkong onderuit. Het bedrijf achter de microblog die lijkt op Twitter zakte 9 procent vanwege een boete van de Chinese toezichthouder. Weibo maakte vorige week nog zijn debuut op de beurs.

China Mobile heeft toestemming gekregen om een beursgang te maken in Shanghai. De notering van het bedrijf in New York werd geschrapt vanwege een investeringsverbod van de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Het bedrijf is ook al genoteerd op de beurs in Hongkong en won daar 0,1 procent.

Grote techbedrijven worden aangepakt door de Chinese autoriteiten omdat ze volgens Beijing te veel macht hebben gekregen. Webwinkel Alibaba verloor 1,6 procent en techconcern Tencent daalde 1,1 procent. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de min en de Hang Seng-index daalde 1,3 procent.