Federal Reserve en Omikron in focus op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag vooral uit naar de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. Na afloop van de bijeenkomst op woensdag zal de centrale bank mogelijk bekendmaken de coronasteun sneller af te bouwen om de hoge inflatie te beteugelen. Ook blijven de zorgen over de Omikron-variant boven de markten hangen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine plussen te openen. De aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen dinsdag omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 0,7 procent in de min.

Zorgtechnologiebedrijf Philips kondigde aan het Amerikaanse Vesper Medical over te nemen. Financiële details over de koop van het bedrijf met zo’n twintig werknemers werden niet gegeven. Met de overname breidt het concern zijn activiteiten verder uit op het gebied van Image Guided Therapy, waarmee artsen met behulp van live röntgenbeelden minimaal invasieve operaties kunnen doen.

Leverancier van chat- en betaaldiensten CM.com maakte bekend gesprekken te voeren over een overname van Building Blocks, een bedrijf dat zich richt op kunstmatige intelligentie voor de consumentenmarkt. De overname zal worden gefinancierd in contanten en aandelen. Wat de exacte verhouding zal zijn is nog niet duidelijk. CM.com liet tevens weten dat de omzet dit jaar aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 220 miljoen tot 240 miljoen euro zal uitkomen.

Aalberts kondigde aan een overeenkomst te hebben bereikt over de verkoop van Standard Hidráulica Group (STH). Een verkoopprijs werd niet bekendgemaakt. Het in Barcelona gevestigde bedrijf was goed voor een jaarlijkse omzet van ongeveer 90 miljoen euro. De verkoop is onderdeel van het desinvesteringsprogramma dat de industrieel dienstverlener in december 2019 bekendmaakte.

ArcelorMittal liet weten gesprekken te voeren over de terugkoop van 395 miljoen dollar aan obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen. De prijs waartegen de stukken worden teruggekocht zal worden bepaald door de gemiddelde koers van de gewone aandelen ArcelorMittal tijdens een vastgestelde periode na het bereiken van een akkoord over de transactie.

De euro was 1,1273 dollar waard, tegen 1,1297 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 71,35 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 74,52 dollar per vat.