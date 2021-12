Fintechbedrijf Adyen en chipbedrijven zetten AEX onder druk

De Amsterdamse AEX-index zakte dinsdag weer licht in het rood door stevige koersverliezen van fintechbedrijf Adyen en de chipbedrijven ASMI en Besi. Beleggers bleven terughoudend door de onzekerheid rond de Omikron-variant van het coronavirus. Ook werd er weinig risico genomen voorafgaand aan de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, die later deze week op het programma staan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 782,29 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 1027,31 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

Adyen daalde 2,2 procent en ASMI en Besi verloren tot 1,6 procent. Ook techinvesteerder Prosus behoorde tot de staartgroep met een min van 1,4 procent. ArcelorMittal (plus 5,5 procent) was de sterkste stijger. Beleggers verwerkten onder meer het nieuws dat de staalproducent een deel van zijn obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen gaat terugkopen.

Philips won 1,5 procent na een kleine overname. Het zorgtechnologiebedrijf koopt het Amerikaanse Vesper Medical. Financiële details van de aankoop van het bedrijf met zo’n twintig werknemers werden niet gegeven. In de MidKap klom Aalberts 0,7 procent. De industrieel toeleverancier heeft een overeenkomst bereikt over de verkoop van het Spaanse bedrijf Standard Hidráulica Group.

CM.com klom 2,6 procent aan. De leverancier van chat- en betaaldiensten verwacht dat de omzet dit jaar aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 220 miljoen tot 240 miljoen euro zal uitkomen. Ook voert CM.com gesprekken over een overname van Building Blocks, een bedrijf dat zich richt op kunstmatige intelligentie voor de consumentenmarkt.

In Londen kelderde telecombedrijf BT zo’n 7 procent. Altice heeft zijn belang in BT uitgebreid tot 18 procent, maar het investeringsbedrijf van de Franse miljardair Patrick Drahi stelt geen bod op het hele bedrijf te willen doen. Ceconomy won 4 procent in Frankfurt dankzij sterke resultaten van het moederbedrijf van elektronicaketens MediaMarkt en Saturn. In Zürich steeg Vifor Pharma 12 procent. Het Australische biotechnologiebedrijf CSL wil zijn Zwitserse branchegenoot kopen voor 11,7 miljard dollar.

De euro was 1,1314 dollar waard, tegen 1,1297 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 71,33 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 74,43 dollar per vat.