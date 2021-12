Grote webshops ontoegankelijk voor mensen met beperking

Nederlanders met een beperking kunnen op veel populaire webshops nog niet of nauwelijks terecht voor een onlineaankoop. Zo is het op veel sites onmogelijk om spullen te kopen met een schermlezer, die geschreven tekst opleest voor blinden. Ook is het lang niet bij iedere grote webshop mogelijk om alleen het toetsenbord te gebruiken, concludeert kennisplatform voor e-commerce Twinkle.

Volgens Twinkle zijn onder andere de webshops van Ikea, Zalando, Jumbo, About You, Hema, de Bijenkorf en MediaMarkt slecht toegankelijk voor mensen met een beperking. Bij deze sites was het onmogelijk om met alleen een toetsenbord of een schermlezer een product te kopen. Wehkamp biedt wel de mogelijkheid om met alleen een toetsenbord online een aankoop te doen, maar volgens de onderzoekers is er geen goed werkende schermlezer.

Bij de steekproef keken onderzoekers in opdracht van Twinkle naar vijftien van de honderd grootste webshops in Nederland. Het best scoren de onlinewinkels van elektronicaconcern Apple, kledingwinkelketen H&M en witgoed- en elektronicaverkoper Coolblue.

Bij veel sites is het probleem dat pop-upvensters vaak niet zichtbaar zijn met een schermlezer. Belangrijke informatie is dan onleesbaar en alleen te begrijpen als je kunt zien. Soms worden die buttons slechts voorgelezen als “knop”. Daarnaast zijn er volgens de onderzoekers ook invulvelden die niet met het toetsenbord bereikbaar zijn, maar alleen met de muis.

Het is voor veel onlineverkopers zaak om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking snel te verbeteren. Tot nu toe moeten alleen sites van de overheid toegankelijk zijn voor iedereen. Maar vanaf de zomer van 2022 moeten grotere ondernemers voldoen aan richtlijnen van de Europese Unie voor de digitale toegankelijkheid van webshops. Drie jaar later handhaaft de overheid die regels ook. Dan moeten webshops dus wettelijk toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.