Klanten Anode Energie overgenomen door VanHelder

De klanten van het failliete Anode Energie zijn overgenomen door VanHelder. Dat heeft de curator van Anode Energie aan toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) laten weten. Het bedrijf Gezinsenergie treedt daarbij op als tussenpersoon. De ACM heeft daarop de leveringsvergunningen van Anode definitief ingetrokken.

Anode viel ongeveer twee weken geleden om als gevolg van de hoge energieprijzen. Het bedrijf stelde zich wel daartegen ingedekt te hebben, maar toen leveringen uitbleven kon het niet tegen de huidige hoge prijzen extra energie inkopen.

Anode had zo’n 14.000 directe en indirecte klanten. VanHelder is een energieleverancier voor de zakelijke markt. Gezinsenergie, dat eerder energie betrok via Anode, koopt via dat bedrijf energie in en levert die aan ruim 17.000 huishoudens en kleinzakelijke klanten.