Omikron-variant zorgt voor tijdelijke dip in vraag naar olie

De opkomst van de Omikron-variant van het coronavirus zal tijdelijk voor een dip in de vraag naar olie zorgen. Dat denkt het in Parijs gevestigde Internationaal Energie Agentschap (IEA). Omdat de productie de afgelopen tijd juist is gestegen, zal dat volgend jaar zorgen voor aardige overschotten.

Kenners spreken van “verlichting voor een krappe markt”. Het recente herstel van de wereldeconomie uit de coronacrisis zorgde voor een enorme vraag naar olie, onder meer uit AziĆ«. De leveringen kwamen daarbij de afgelopen tijd juist op stoom, door een productieverhoging bij oliekartel OPEC en het benutten van strategische reserves. Daar komen volgend jaar verwachte productierecords in onder meer de Verenigde Staten en BraziliĆ« nog eens bovenop.

Omikron zal de vraag naar olie slechts tijdelijk wat doen afnemen, denkt het IEA. Dat komt omdat de nieuwe virusvariant vooral gevolgen heeft voor de luchtvaartsector, waar vanwege reisbeperkingen minder vraag naar brandstof nodig zal zijn.

De olieprijs houdt inmiddels al even stand rond een niveau van zo’n 75 dollar per vat voor Brent-olie, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Volgens kenners komt dat onder meer omdat de vraag naar brandstof op dit moment nog geen “grote klap” te verduren heeft gekregen.