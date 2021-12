Omzetgroei voor moederbedrijf MediaMarkt ondanks zwaar coronajaar

MediaMarkt en zusterketen Saturn hebben het afgelopen gebroken boekjaar een hogere omzet behaald. Moederbedrijf Ceconomy zag daarbij de onlineverkopen sterk stijgen, terwijl fysieke winkels last hadden van lockdowns of beperkingen bij het openstellen van de filialen. “Het afgelopen jaar was een zware test”, aldus topman Karsten Wildberger. “Maar we zijn geslaagd, we wisten te groeien terwijl de beperkingen van de pandemie doordringender waren”, voegt hij toe.

Ceconomy behaalde in het boekjaar 2020/2021 een omzet van 21,4 miljard euro. Daarmee kwamen de opbrengsten 3,8 procent hoger uit dan een jaar terug. Het bedrijfsresultaat bleef stabiel op 237 miljoen euro. In landen als Spanje en Turkije waren de prestaties sterk, daar werd gecompenseerd wat er in Nederland en Duitsland verloren ging. In deze landen had Ceconomy last van onder meer langdurige lockdowns.

De onlineverkopen van Ceconomy stegen met bijna 65 procent. Daardoor maakt de omzet die Ceconomy via de digitale kanalen haalt inmiddels ongeveer een derde van de totale opbrengsten uit. Het afgelopen jaar werden er met name veel gameconsoles, televisies en thuiswerkspullen verkocht. Fotografieproducten werden wat minder verkocht dan een jaar eerder.

Het Duitse winkelconcern merkt op dat er nog weinig te zeggen is over het verdere verloop van de coronapandemie en de gevolgen daarvan voor het bedrijf. Dat maakt ook voorspellingen over de voorraadketen, die al tijden flink onder druk staat, moeilijk.