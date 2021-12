Starbucks inspecteert alle Chinese vestigingen op bedorven waar

Het Amerikaanse koffieconcern Starbucks gaat een volledige inspectie uitvoeren naar het gebruik van waren die over datum zijn bij al zijn 5400 vestigingen in China. De stap volgt op een undercoveractie van verslaggevers. Die ontdekten dat het personeel in twee van de verkooppunten van Starbucks ingrediënten gebruikten waarvan de houdbaarheidsdatum was verlopen.

Uit beelden van het door de Chinese overheid gesteunde Beijing News bleek dat bij een verkooppunt in de stad Wuxi een sticker van de vervaldatum van een fles chocoladesaus door het personeel werd vervangen door een nieuw etiket met een latere datum. In een andere vestiging in Wuxi werden gebak en cacao aangeboden die over datum waren.

Het bedrijf erkende dat werknemers de regelgeving van het land hadden geschonden en kondigde een nultolerantiebeleid op voedselveiligheid aan. “We verontschuldigen ons ten zeerste en zullen de verkooppraktijken actief verbeteren. We zullen nauw samenwerken met het onderzoek en vragen om continue monitoring van het publiek en de media”, meldde Starbucks China op zijn account op het socialemediaplatform Weibo.

Het onderwerp werd veel gedeeld op Weibo en werd al ruim 270 miljoen keer bekeken. Het schandaal leidde tot veel woedende reacties van Chinese klanten die meer kwaliteit eisten van Starbucks gezien de hoge prijzen die het koffieconcern vraagt voor zijn producten. China is een van de belangrijkste groeimarkten van Starbucks.