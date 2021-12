Toyota pompt tientallen miljarden in elektrische auto’s

De Japanse autobouwer Toyota pompt tientallen miljarden in de ontwikkeling en productie van elektrische wagens. De grootste autofabrikant ter wereld wil voor het eind van het decennium jaarlijks 3,5 miljoen volledig elektrische wagens verkopen.

Concreet komt de investering neer op 4 biljoen yen, omgerekend zo’n 31 miljard euro. Rond 2030 moeten er dertig elektrische modellen zijn ontwikkeld, tegen vijftien modellen in 2025. De nieuwe doelen maken Toyota volgens kenners een geduchte concurrent van elektrische autobouwer Tesla en rivaal Volkswagen, die ook stevig inzet op elektrisch rijden.

De stap van Toyota komt na lang twijfelen. Het concern vroeg zich jarenlang af of de wereld, buiten Europa en de Verenigde Staten, wel echt klaar is voor de overstap van reguliere verbrandingsmotoren naar elektrische of semi-elektrische varianten. “We willen klaar zijn voor elke verandering en onze klanten een scala aan opties bieden”, aldus topman Akio Toyoda dinsdag.

Ook in hybride en brandstofcel-auto’s steekt Toyota nog eens 4 biljoen yen. Nissan investeert ter vergelijking 2 biljoen yen in elektrificatie en Volkswagen 52 miljard euro in de ontwikkeling en productie van nieuwe elektrische voertuigen.