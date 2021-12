Wall Street overwegend lager na sterk gestegen producentenprijzen

De aandelenbeurzen op Wall Street zijn dinsdag wisselend begonnen. Beleggers in New York vrezen voor nieuwe rentestappen om de inflatie te beteugelen nadat er cijfers over de Amerikaanse producentenprijzen waren bekendgemaakt. Bedrijven vroegen vorige maand haast een tiende meer voor hun producten dan een jaar eerder. Dat was meer dan economen hadden verwacht en de sterkste prijsstijging ooit.

Die sterke toename zorgt ervoor dat beleggers nog meer uitkijken naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag naar buiten komt. De centrale bank zal naar verwachting een versnelling van de afbouw van de coronasteun voor de Amerikaanse economie gaan aankondigen. Fed-voorzitter Jerome Powell liet eerder al doorschemeren dat het maandelijkse opkoopprogramma van obligaties mogelijk sneller dient te worden afgeschaald om de hoge inflatie te beteugelen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 35.698 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 4654 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,8 procent in tot 15.288 punten.

Tesla zakte 2,4 procent na het nieuws dat topman Elon Musk voor nog eens dik 900 miljoen dollar aan aandelen van de maker van elektrische auto’s heeft verkocht. Ook maakte de Japanse autofabrikant Toyota bekend omgerekend 31 miljard euro te gaan investeren in de ontwikkeling en productie van elektrische wagens.

Google daalde 1,2 procent en Apple steeg 0,6 procent. De Britse mededingingsautoriteit doet onderzoek naar de machtspositie van de twee Amerikaanse techbedrijven bij besturingssystemen voor mobiele telefoons en bestudeert opties om deze macht aan te pakken.

Starbucks ging 0,5 procent omlaag. De Amerikaanse koffieketen gaat al zijn 5400 vestigingen in China inspecteren op het gebruik van bedorven waar. De stap volgt op een undercoveractie van verslaggevers die ontdekten dat in twee filiale ingrediƫnten werden gebruikt waarvan de houdbaarheidsdatum was verlopen.

Pfizer steeg 1 procent. Uit de definitieve onderzoeksresultaten bleek dat de coronapil van het bedrijf de kans op ziekenhuisopname of overlijden bij risicogroepen kan verkleinen met bijna 90 procent. Ook lijkt het geneesmiddel te werken bij patiƫnten die de Omikron-variant hebben opgelopen.

De euro was 1,1299 dollar waard, tegen 1,1297 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 70,51 dollar. Brentolie werd ook 1,1 procent goedkoper, op 73,55 dollar per vat.