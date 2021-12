Afspraken ACM en Energie-Nederland over dynamische contracten

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en branchevereniging voor energiebedrijven Energie-Nederland hebben aanvullende afspraken gemaakt over de regels en voorwaarden die gelden bij dynamische energiecontracten. Daardoor wordt het voor consumenten duidelijker wat de risico’s en voordelen zijn van het niet vastzetten van de prijzen van stroom en gas voor een langere periode.

Energiebedrijven hebben zich al te houden aan de Gedragscode Consument en Energieleverancier van Energie Nederland. Daarin staan alle regels waar energieleveranciers en tussenpartijen zich aan moeten houden bij de verkoop van energiecontracten. De aanvullende afspraken zijn er vooral op gericht om de werkwijze van die contracten beter inzichtelijk te maken.

Bij energiecontracten met dynamische prijzen zijn de tarieven voor elektriciteit en gas direct gekoppeld aan de prijzen op de zogeheten spotmarkten. Dit betekent dat de prijzen een dag van tevoren bekend zijn. De prijs voor elektriciteit kan van uur tot uur verschillen, de prijs voor gas wordt per dag vastgesteld. Het verbruik wordt achteraf in rekening gebracht. Zo zal bij dynamische contracten de rekening in de winter hoger zijn dan in de zomer. Consumenten moeten ook goed nagaan of ze de rekeningen kunnen blijven betalen op het moment dat de tarieven omhooggaan.

Energieleveranciers die vaste prijzen hanteren met contracten van bijvoorbeeld een, drie of vijf jaar rekenen bovenop de inkoopprijs ook risico-opslagen. Die zorgen ervoor dat zij het contract ook na kunnen komen als de energieprijzen stijgen. Bij dynamische contracten lopen energieleveranciers minder risico.

In de aanvullende verklaring bij de gedragscode heeft Energie-Nederland vastgelegd dat leveranciers die een contract met dynamische prijzen aanbieden een keer per maand volgens een vaste methode een verwachte inkoopprijs voor de komende twaalf maanden berekenen, verduidelijkt de ACM. Leveranciers gebruiken deze verwachte inkoopprijs bij het opstellen van een aanbod op maat. Dit maakt het voor consumenten makkelijker om de contracten van verschillende leveranciers met elkaar te vergelijken afgezet tegen het eigen energieverbruik.

Energie-Nederland stelt dat het onderschrijven van de gedragscode vrijwillig maar niet vrijblijvend is. Bij de ondertekenaars van de gedragscode zitten vrijwel alle grote energieaanbieders. De aanvullende verklaring is volgens de branchevereniging met name ondertekend door partijen die dynamische contracten als hoofdmoot aanbieden.