ASML voert AEX-index aan, beleggers in afwachting rentebesluiten

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een kleine winst aan de handelsdag begonnen. De graadmeter werd vooruitgeholpen door de winst van zwaargewicht ASML. De chipmachinemaker won in de vroege handel 2,8 procent. Ook chiptoeleverancier ASMI (plus 2,3 procent) stond bij de koplopers. Beleggers zijn in afwachting van de rentebesluiten van centrale banken, te beginnen met die van de Federal Reserve in de Verenigde Staten later op woensdag. De vraag is vooral of de Fed zijn coronasteunmaatregelen sneller zal gaan afbouwen.

Na de Federal Reserve komen donderdag ook de Europese Centrale bank en beleidsmakers van het Verenigde Koninkrijk en Japan met nieuwe rentebesluiten. Ook daar speelt hoezeer zij geneigd zijn hun coronastimulans, die rentes laag houdt, af te bouwen in het licht van de sterk gestegen inflatie. Daarnaast speelt de opleving van het coronavirus een rol.

Verzekeraar Aegon won in de AEX-index 1,9 procent. De onderneming zegt door een herverzekeringsdeal met Reinsurance Group of America het zogenoemde langlevenrisico bij 7 miljard euro aan pensioenverplichtingen te hebben verminderd. IMCD won 1,4 procent . De chemicaliƫndistributeur kwam met nieuws over zijn bestuur. Topman Piet van der Slikke mag van de commissarissen op voor een nieuwe termijn van twee jaar. In mei kunnen aandeelhouders ook stemmen over een verlenging van vier jaar voor financieel topbestuurder Hans Kooijmans.

Pakket- en postbezorger PostNL was de sterkste daler in de MidKap met een verlies van 2,5 procent na een adviesverlaging. Daarnaast meldt De Telegraaf dat de Autoriteit Financiƫle Markten onderzoek doet naar de koersbeweging van het logistieke bedrijf. De waarde van PostNL daalt sinds deze zomer, terwijl de prestaties tegen het einde van het jaar juist pieken door al het thuiswinkelen.

De AEX-index stond in de vroege handel 0,5 procent hoger op 779,58 punten. De MidKap zakte een fractie tot 1023,32 punten. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,5 procent. In Londen werd een kleine min van 0,1 procent genoteerd. Beleggers in het Verenigd Koninkrijk verwerkten onder meer nieuwe cijfers over de inflatie. Die bleek in november te zijn opgelopen tot het hoogste niveau in ruim tien jaar.

De euro was 1,1272 dollar waard, tegen 1,1271 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 70,20 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper, op 73,31 dollar per vat.