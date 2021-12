Heijmans neemt fabriek voor hout-skeletbouw voor woningen over

Bouwconcern Heijmans zet volop in op de bouw van gestandaardiseerde houten woningen. Daarvoor koopt de bouwer de Friese fabriek voor hout-skeletbouw van woningen IlBO. De bedoeling is dat er over een paar jaar 800 tot 1000 woningen per jaar in de fabriek worden gerealiseerd, die dan op locatie in elkaar worden gezet.

Volgens topman Ton Hillen van Heijmans, een van de grootste bouwbedrijven van Nederland, is gekozen voor een overname, om snel “forse stappen” te kunnen zetten met de bouw van woningen, maar ook de inzet op duurzaamheid. Heijmans blijft naast de inzet op houten huizen die vooraf zijn geproduceerd ook gewoon huizen van beton bouwen.

Het opschalen van de bouwproductie is hard nodig. Het huidige demissionaire kabinet zei dat er tot 2030 zo’n 900.000 woningen gebouwd moeten worden om het woningtekort en daarmee de woningnood op te lossen.

Heijmans wil hout-skeletbouw op grote schaal toe gaan passen. Volgend jaar, als nog sprake is van een opstartfase, moeten er zo’n 100 woningen worden neergezet. Daarbij maakt Heijmans ook gebruik van de productielocatie van VDM Woningen. Dat bedrijf helpt Heijmans ook ervaring op te doen met de bouw van houten woningen. De eerste woningen uit de fabriek komen onder andere in Zeewolde, Norg en Amersfoort te staan.

In 2023 moet het aantal woningen dat uit de fabriek komt zijn verdubbeld tot 200. Op termijn gaat het dus om jaarlijks tot 1000 woningen per jaar die op deze manier zullen worden vervaardigd.

Een overnameprijs voor de fabriek werd niet genoemd. Het personeel van IlBO wordt ook overgenomen.