Modeconcerns verkopen meer kleding dan voor de coronacrisis

Wereldwijd is er zo veel behoefte om nieuwe kleding te kopen, dat grote modeconcerns weer evenveel of meer verkopen dan voor de coronacrisis. Inditex, het Spaanse moederbedrijf van ketens als Zara en Bershka, verkocht in het afgelopen kwartaal 10 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. H&M meldde dat de omzet van september tot en met november op hetzelfde niveau lag als twee jaar eerder, toen er nog geen sprake was van een pandemie en lockdowns.

Inditex rapporteerde de meeste van zijn cijfers over de eerste negen maanden van dit jaar. Daarin behaalde het bedrijf een omzet van 19,3 miljard euro, 37 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst kwam uit op 2,5 miljard euro, wat meer dan een verdriedubbeling is ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2020.

De populariteit van onlinewinkelen blijft nog altijd groot. Webwinkels van Inditex verkochten ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van 2019 bestelden klanten ruim dubbel zoveel kleding bij het concern.

H&M verkocht in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar voor omgerekend 5,5 miljard euro aan kleding. Dat is een stijging van 8 procent op jaarbasis. Als wisselkoerseffecten niet worden meegerekend, ligt de omzet weer op het niveau van voor de pandemie, meldt het Zweedse concern. Winstcijfers gaf het bedrijf niet.

Kledingwinkels zijn nog niet verlost van coronabeperkingen. Zo meldt H&M dat in het afgelopen kwartaal meer winkels gesloten waren dan in de voorgaande drie maanden vanwege lockdownmaatregelen. Dat kwam onder andere door de nieuwe lockdown in Oostenrijk, maar ook in Nederland moeten niet-essentiƫle winkels al om 17.00 uur dicht. Aan het einde van het vierde kwartaal waren 115 van de ruim 4800 H&M-winkels tijdelijk gesloten.