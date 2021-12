Wisselend beeld op beurzen Azië in afwachting rentebesluiten

De belangrijkste aandelenbeurzen in Azië lieten woensdag een gemengd beeld zien. De beurs in Tokio eindigde nipt in de plus, maar in Shanghai was het sentiment licht negatief. Beleggers bereiden zich erop voor dat de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve zijn coronasteun sneller zal afbouwen. Daarnaast zijn er tekenen dat de Chinese economie minder hard groeit dan voorheen.

De Nikkei eindigde 0,1 procent hoger op 28.458,64 punten. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds licht in de min en de Hang Seng-index in Hongkong steeg een fractie. De Kospi in Seoul daalde 0,1 procent en de All Ordinaries in Australië koerste 0,8 procent lager.

Naast de Amerikaanse Fed komen ook de centrale banken van Japan, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone deze week met rentebesluiten. Beleggers lijken af te wachten wat de teneur wordt. Tot nu toe hadden stimuleringsmaatregelen lagere rentes tot gevolg, wat de waarde van aandelen van met name snel groeiende techbedrijven stuwde.

De Chinese overheid meldde dat winkeliers in november 3,9 procent meer verkochten dan een jaar eerder. Dat is een minder sterke stijging dan in de voorgaande maand. Ook liepen de investeringen in vastgoed terug.

Er was ook tegenvallend coronanieuws in China. Onderzoekers stellen in een voorlopige studie dat het Sinovac-vaccin tegen het virus niet genoeg antistoffen aanmaakt tegen de Omikron-variant. Het gaat om een van de meest gebruikte vaccins tegen corona, voornamelijk in het Aziatische land.

Bij de bedrijven viel de Japanse automaker Toyota op. De autofabrikant wil omgerekend tientallen miljarden euro’s extra investeren in nieuwe elektrische modellen. Het aandeel sloot bijna 3 procent hoger.