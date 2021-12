AEX sluit hoger na rentebesluit ECB

De AEX-index in Amsterdam is donderdag hoger gesloten. Staalconcern ArcelorMittal was een opvallende stijger. Ook verzekeraars Aegon en NN Group eindigden de dag met een plus in de aanloop naar de publicatie van een stresstest voor die sector. Daarnaast maakte de Europese Centrale Bank bekend het coronasteunprogramma eind maart niet meer te verlengen.

De AEX eindigde met een plus van 0,8 procent op 781,59 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 1036,57 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,4 procent.

ArcelorMittal was met een winst van 5,1 procent de grootste stijger in de AEX. Heineken pluste 3,7 procent. De grootste daler was winkelvastgoeduitbater Unibail-Rodamco-Westfield, met 1 procent, nu de omikronvariant van het coronavirus in steeds meer Europese landen tot extra maatregelen leidt. Betalingsdienstverlener Adyen zakte 0,9 procent, evenals chemicaliëndistributeur IMCD.

Later op de dag wordt een Europese stresstest voor verzekeraars gepubliceerd. In de test van de Europese toezichtautoriteit EIOPA zijn ook Nederlandse verzekeraars onderworpen aan zeer extreme stress-scenario’s. In de aanloop naar de publicatie van de uitkomsten wonnen Aegon, NN Group en ASR tot 2,9 procent.

De ECB steekt vanaf eind maart geen nieuw geld meer in staatsleningen en bedrijfsobligaties, maar blijft het geld dat terugbetaald wordt nog wel tot zeker eind 2024 herinvesteren. Dat is langer dan eerder gepland. De ECB besloot verder de rente gelijk te houden. Ook dat kwam niet als een verrassing. Een dag eerder maakte de Amerikaanse Federal Reserve al bekend de coronasteunmaatregelen voor de economie sneller te gaan afbouwen vanwege de hoge inflatie.

In Parijs klom Airbus 2,7 procent. Airbus heeft de strijd om een contract met de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas gewonnen van Boeing. Qantas gaat zijn huidige vloot Boeings voor binnenlandse vluchten vervangen voor Airbus-toestellen.

In Londen was pizzabezorger Domino’s Pizza Group een opvallende stijger met een plus van ruim 22 procent. Dat was dankzij een verhoging van de omzetverwachting en afspraken met franchisenemers over verdeling van de winsten.

De euro was 1,1307 dollar waard, tegen 1,1259 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,7 procent meer op 72,76 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder, op 75,32 dollar per vat.