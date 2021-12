Airbus levert laatste superjumbo A380 af

Luchtvaartmaatschappij Emirates krijgt donderdag zijn laatste Airbus A380 afgeleverd. Daarmee valt ook meteen het doek voor de superjumbo die door de Europese vliegtuigproducent sinds 2007 werd gebouwd. De A380, die 500 passagiers kon vervoeren, is nooit het succes geworden dat werd verwacht.

Uiteindelijk zijn er in de afgelopen veertien jaar 272 toestellen van het type gebouwd waarvan Airbus ooit voorspelde duizend stuks te kunnen verkopen. In de jaren na de introductie van de A380, met vier motoren, ging de aandacht van de luchtvaartsector meer uit naar kleinere tweemotorige toestellen.

Die zijn zuiniger en hebben als extra voordeel dat ze al in te zetten zijn bij een paar honderd passagiers, waardoor ze sneller rendabel zijn. Een halflege A380 levert een luchtvaartmaatschappij meer kosten op.

Airbus begon de ontwikkeling van de A380 in de jaren negentig als antwoord op de Boeing 747. Toen het toestel in 2007 op de markt kwam, was het al ruim twee jaar vertraagd. Boeing gooide toen al hoge ogen met de tweemotorige 787 Dreamliner. Toen kort daarna de financiƫle crisis kwam, daalde ook de interesse voor de A380 verder.