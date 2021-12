Fastned werkt samen met Franse staatsbank aan nieuwe laadstations

Fastned gaat samenwerken met Banque des Territoires om de bouw van snellaadstations langs de Franse snelwegen te ondersteunen. Banque des Territoires, een investeringsdivisie van de Franse overheidsinstelling Caisse des Dépôts, zal daarbij tot 49 procent bijdragen aan de investeringen die het Nederlandse bedrijf doet in snellaadstations op Franse tolwegen, tot een maximum van 50 miljoen euro.

De investeringen dragen bij aan het doel van de Franse overheid om tegen eind 2022 alle 360 parkeerplaatsen langs tolwegen uit te rusten met laadpalen voor elektrische auto’s. Fastned neemt deel aan concurrerende aanbestedingen die tot nu toe zijn uitgeschreven voor ongeveer een derde van deze parkeerplaatsen.

De eerste negen stations die door de samenwerking zullen worden gefinancierd, zijn het resultaat van de gewonnen aanbesteding van het Franse tolwegbedrijf APRR/AREA. Vier van deze stations zijn sinds eind november 2021 operationeel.

Banque des Territoires stelt Fastned financiering ter beschikking met een terugbetalingsschema en een vergoeding die meebewegen met de ontwikkeling van de markt voor elektrische voertuigen en de kasstromen van de Fastned-stations.

Volgens financieel topman Victor van Dijk van Fastned bevestigt de samenwerking het toenemende vertrouwen van investeerders om de uitrol van snellaadinfrastructuur te financieren en passende financieringsoplossingen aan te bieden aan het bedrijf.

Momenteel is ongeveer 1 procent van de voertuigen in Frankrijk volledig elektrisch. Dit aandeel zal naar verwachting stijgen tot meer dan 10 procent tegen 2030, wat volgens Fastned de groei van snelladen en de omzet van de stations aanzienlijk zal stimuleren. Het in Amsterdam gevestigde Fastned heeft inmiddels 181 snellaadstations gebouwd in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Zwitserland en Frankrijk.