Internetplatform Reddit wil naar Amerikaanse beurs

Het socialmediaplatform Reddit heeft plannen om naar de Amerikaanse beurs te gaan. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten die het onlineprikbord, waar gebruikers over allerlei onderwerpen met elkaar kunnen praten, heeft ingediend bij toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC). Hoeveel aandelen het bedrijf bij de beursgang wil aanbieden en tegen welke prijs, werd niet gemeld.

Particuliere beleggers stroomden begin dit jaar massaal naar de prikborden van het in San Francisco gevestigde bedrijf voor tips over het verhandelen van aandelen van onder meer de bioscoopketen AMC Entertainment en computerspellenwinkelketen GameStop. De kleine beleggers gingen daarmee de strijd aan met grote hedgefondsen. Daarbij werd vooral gebruikgemaakt van de populaire beleggingsapp Robinhood, die in augustus dit jaar naar de beurs in New York ging.

Reddit heeft ongeveer 52 miljoen dagelijkse actieve gebruikers en meer dan 100.000 communities, of “sub-reddits”. Het bedrijf werd bij een nieuwe private investeringsronde in augustus gewaardeerd op meer dan 10 miljard dollar (zo’n 8,9 miljard euro). In september meldde persbureau Reuters dat de waarde van het bedrijf was opgelopen tot meer dan 15 miljard dollar. De grootste investeerders in het bedrijf zijn onder meer Fidelity Investments, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital en Tencent Holdings.