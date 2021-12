Nabestaanden crashes 737 MAX eisen intrekken van deal met Boeing

Het Amerikaanse ministerie van Justitie had Boeing niet mogen ontslaan van strafvervolging toen het eerder dit jaar een schikking trof met de vliegtuigfabrikant. Dat vinden de families van de slachtoffers van twee dodelijke ongelukken met het toestel 737 MAX. Zij hebben een rechter gevraagd de immuniteit van strafrechtelijke vervolging van de overheid in te trekken omdat de Amerikaanse regering “heeft gelogen en hun rechten heeft geschonden in een geheim proces”.

In januari van dit jaar werd bekend dat Boeing een boete betaalt van 2,5 miljard dollar vanwege het misleiden van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Dat deed de vliegtuigbouwer bij de keuring van het toestel 737 MAX.

Door de ongelukken met vluchten van het Indonesische Lion Air en Ethiopian Airlines kwamen 346 mensen om het leven. Bij de crashes speelde een defect aan sensoren van een veiligheidssysteem een rol. In plaats van 737 MAX-toestellen te behoeden voor een te steile stijgingsgraad, drukte het systeem de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden.

Het boetebedrag van 2,5 miljard dollar (2,2 miljard euro) bestond onder andere uit 500 miljoen dollar voor een fonds om familieleden en nabestaanden van de slachtoffers van de 737 MAX-crashes te compenseren. Ook werd bijna 1,8 miljard dollar uitgetrokken voor een schadevergoeding aan klanten van Boeing, die lange tijd niet met hun aangekochte 737 MAX-toestellen konden vliegen.