Nieuwe coronagolf remt economische activiteit eurozone af

Het stijgende aantal coronabesmettingen in veel Europese landen heeft de economische activiteit in de eurozone afgeremd. Met name in de dienstensector, met bijvoorbeeld toerisme, horeca en detailhandel, gaan de zaken minder door de beperkende maatregelen tegen het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het Britse marktonderzoeksbureau IHS Markit, dat waarschuwt dat de omikronvariant van het virus voor nog meer tegenwind kan gaan zorgen.

De samengestelde inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector in het eurogebied meet, zakte volgens een voorlopige raming deze maand naar een stand van 53,4 tegen 55,4 in november. Dat is het laagste niveau in negen maanden. Een niveau van 50 of meer duidt nog wel op groei.

Markit zegt dat de meest recente cijfers wijzen op een merkbare afzwakking van de economie van de eurozone in het vierde kwartaal. Met name in Duitsland zwakt de groei volgens Markit af. De groei van de Duitse economie is volgens de onderzoekers voor het eerst in anderhalf jaar zelfs gestagneerd. Maar de groeivertraging is breed gedragen door de hele regio, aldus Markit.

“De economie van het eurogebied krijgt opnieuw een klap van corona, nu de stijgende besmettingen de groei in vooral de dienstensector raken”, stelt hoofdeconoom Chris Williamson van het bureau in een toelichting. “De omikronvariant zorgt voor meer neerwaartse risico’s voor de groeiverwachting.”