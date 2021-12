Noorse centrale bank schroeft rente verder op

Norges Bank heeft de rente donderdag opnieuw verhoogd. Het rentetarief ging van 0,25 procent naar 0,50 procent. Het is de tweede renteverhoging van de Noorse centrale bank sinds september. Het besluit lag in lijn met de verwachting van economen.

Volgens de centrale bank zet de opleving van de Noorse economie door. De werkloosheid in het land is verder gedaald en de benutting van de capaciteit op de arbeidsmarkt ligt naar schatting boven een normaal niveau, meldt de bank in een toelichting.

De centrale bank verwacht dat de rente in het komende jaar geleidelijk verder zal worden opgeschroefd. “Als de economische ontwikkelingen globaal in lijn met de verwachtingen verlopen, zal de rente hoogstwaarschijnlijk in maart worden verhoogd”, zei gouverneur Øystein Olsen van Norges Bank.

De afgelopen weken heeft het aantal nieuwe coronabesmettingen en Covid-gerelateerde ziekenhuisopnames in Noorwegen wel een nieuwe piek bereikt sinds het begin van de pandemie. De beleidsmakers van Norges Bank verwachten dat deze verhoogde besmettingspercentages en strengere coronamaatregelen de activiteit op korte termijn zullen temperen. Indien de coronamaatregelen in de komende maanden worden verlengd of nog strenger worden, kunnen verdere renteverhogingen worden uitgesteld.

Hoewel de hogere elektriciteitsprijzen in het land de inflatie hebben aangejaagd, ligt die exclusief deze volatiele prijzen nog altijd onder de doelstelling van de centrale bank. De economische groei en de stijging van de lonen zullen volgens Norges Bank de inflatie exclusief elektriciteitsprijzen wel verder opdrijven richting het doel van 2 procent. In het geval van een aanhoudend hoge inflatie kan de rente volgens de centrale bank sneller worden verhoogd.

Volgens economen van ING toont de rentestap en het vooruitzicht van verdere renteverhogingen aan dat de hoge olie- en gasprijzen zwaarder wegen voor de centrale bank dan de coronazorgen. Vooralsnog is er volgens ING weinig reden om het niet eens te zijn met die beoordeling van de centrale bank. Vooral omdat het goed aansluit bij de renteverwachtingen van de Amerikaanse Federal Reserve, die woensdag aangaf ook drie renteverhogingen te voorzien in 2022.

Net als andere delen van Europa profiteert Noorwegen van een redelijke start van zijn campagne voor boosterprikken. De economen van ING verwachten dan ook niet dat omikron een blijvende impact zal hebben op het economische herstel van het land.