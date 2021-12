Oud-topman McDonald’s betaalt bedrijf 105 miljoen dollar terug

De voormalige topman van McDonald’s betaalt de fastfoodketen zijn volledige ontslagvergoeding van 105 miljoen dollar terug. Dat zijn de partijen overeengekomen in een schikking. McDonald’s had Steve Easterbrook, die was ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag, voor de rechter gesleept.

Hij zou seksuele relaties hebben gehad met meerdere werknemers. Vervolgens zou Easterbrook daarover hebben gelogen en bewijs hebben verborgen in een onderzoek naar zijn gedrag. In november 2019 vertrok hij bij het bedrijf, met een ontslagvergoeding ter waarde van meer dan 105 miljoen dollar aan geld en aandelen (92,5 miljoen euro).

McDonald’s daagde Easterbrook in augustus vorig jaar voor de rechter omdat hij nooit een volledig beeld heeft gegeven van zijn relaties met werknemers. Het bedrijf was bij het ontslag van de topman op de hoogte van één relatie met een personeelslid. Uit een anonieme tip bleek dat Easterbrook nog meer seksuele relaties heeft gehad met andere medewerkers, terwijl hij de baas was.

In zijn bedrijfsmail werden tientallen seksueel expliciete foto’s, video’s en ander bewijs van de relaties gevonden. Hij zou ze als bijlagen hebben verstuurd naar zijn persoonlijke e-mailadres.

Medewerkers van McDonald’s krijgen sinds april dit jaar een anti-intimidatietraining en een cursus om geweld op de werkplek te voorkomen. Met de weerbaarheidstrainingen, die het personeel verplicht moet volgen, reageerde de keten op de kritiek dat het misbruik op de werkplek over het hoofd zou zien.