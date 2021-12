Start-up Canoo laat auto’s definitief niet door VDL Nedcar bouwen

De Amerikaanse producent van elektrische auto’s Canoo heeft definitief besloten om geen voertuigen te laten maken door autofabriek VDL Nedcar in het Limburgse Born. Wel blijft het bedrijf samenwerken met de eigenaar van de assemblagelijn, het industrieel concern VDL Groep.

VDL Nedcar moet nu een bedrag van 25 miljoen euro terugstorten dat Canoo als voorschot had betaald. Tegelijkertijd koopt VDL zich voor 7,5 miljoen euro in bij de Amerikaanse start-up.

“We hebben besloten om niet verder te gaan met VDL Nedcar, maar zijn wel tot de conclusie gekomen dat we verder willen samenwerken met de VDL Groep en de familie Van der Leegte”, zei topman Tony Aquila. Hij zei dat de productie van auto’s in de Verenigde Staten minder risico’s met zich meebrengt dan in Europa. Dat komt onder meer door steun van de staten Arkansas en Oklahoma, die volgens de bestuurder veel investeren in hoogwaardige technologie. “Dit creĆ«ert Amerikaanse banen en innovatie.”

Canoo was deze zomer de eerste nieuwe klant van VDL Nedcar nadat BMW had besloten de productie van BMW- en MINI-modellen over te hevelen naar eigen fabrieken. Het plan was om zeker tot 2028 een soort elektrische SUV’s te laten maken door de fabriek. Maar eerder deze maand zei het bedrijf al van de afspraken met het Eindhovense moederbedrijf over de autoproductie af te willen.

VDL Nedcar was al op zoek naar andere opdrachtgevers, omdat de productie van elektrische auto’s van Canoo niet genoeg was om de fabriek volledig te benutten. VDL heeft nog tot uiterlijk 2023 om opdrachten van nieuwe autofabrikanten binnen te halen, want dan stopt de productie voor BMW. Het bedrijf heeft veel vertrouwen in een goede afloop van die zoektocht, laat een woordvoerder weten. “We spreken met veel partijen.”

Willem van der Leegte, president-directeur van de VDL Groep, verklaart vooral uit te kijken naar de verdere samenwerking met Canoo. Het is nog niet duidelijk hoe die precies vorm krijgt. Een woordvoerder legt uit dat het bedrijf naast de assemblagelijn in Born ook actief is met andere toepassingen voor de auto-industrie.