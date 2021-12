Techbedrijven zoals Apple verliezen op rood Wall Street

De Amerikaanse beurzen sloten donderdag lager. Met name techbedrijven zoals Apple, die een dag eerder nog een goede dag kenden, daalden in waarde. De verliezen komen een dag nadat de beurzen nog flink waren gestegen nadat de Federal Reserve zoals verwacht een snellere afbouw van de coronasteun had aangekondigd.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 35.897,64 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,9 procent tot 4668,67 punten. Techbeurs Nasdaq daalde met 2,5 procent fors, tot 15.180,43 punten.

Webwinkel Amazon (min 2,5 procent), softwareproducent Microsoft (min 2,9 procent) en Facebook (min 2 procent) deelden in de malaise. Apple verloor 3,9 procent. Het technologieconcern stelt de datum waarop personeel weer verplicht naar kantoor moet komen opnieuw uit. Doordat het aantal coronabesmettingen weer hard oploopt, vindt de iPhone-maker het geen goed idee om werknemers na 1 februari te verplichten op het werk te verschijnen.

Intel steeg 0,3 procent. Het chipconcern gaat meer dan 7 miljard dollar, omgerekend 6,2 miljard euro, investeren in uitbreiding van zijn chipproductie in Maleisiƫ. Dat zei Intel-topman Pat Gelsinger bij een bezoek aan het land. Met de grotere productiecapaciteit wil Intel het wereldwijde tekort aan computerchips helpen terugdringen. Gelsinger denkt dat de chiptekorten tot in 2023 kunnen aanhouden.

Adobe kelderde ruim 10 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. De softwaremaker boekte het afgelopen kwartaal een recordomzet. Voor het nieuwe boekjaar schat het bedrijf een omzet van 17,9 miljard dollar in. Dat is minder dan waar analisten in doorsnee op rekenden.

Warner Music Group heeft het platenlabel 300 Entertainment gekocht, dat bekend staat om zijn hiphopartiesten. Onder meer de artiesten Megan Thee Stallion, Young Thug en Mary J. Blige staan er onder contract. Naar verluidt betaalde Warner 400 miljoen dollar voor het label. Warner Music Group verloor 2,6 procent.

De euro was 1,1331 dollar waard, tegen 1,1307 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent duurder tot 72,00 dollar. Brentolie verwisselde voor 74,72 dollar per vat van eigenaar, een toename van 1,1 procent. De stijgingen werden mede veroorzaakt doordat de Amerikaanse voorraden sterk zijn gedaald.