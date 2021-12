Vakbond FNV wil alsnog dwangsom voor Uber

Vakbond FNV wil dat de rechter taxibedrijf Uber alsnog een dwangsom oplegt. In september besliste de rechter dat Uber taxichauffeurs in dienst moest nemen. Volgens de bond heeft Uber nog geen gehoor gegeven aan die uitspraak. “Uber zoekt keer op keer uitvluchten en vertraagt de boel”, zegt Amrit Sewgobind, bestuurder FNV Platformwerk.

De bond had al om een dwangsom gevraagd. Vorige week zou Uber met een voorstel komen voor de uitvoering van het vonnis. “Toen kwamen ze weer met allerlei smoezen dat ze nog niet alles uit hadden kunnen zoeken”, zegt Sewgobind. Daarop besloot de bond naar de rechter te stappen. Volgens de vakorganisatie geeft Uber ook financiĆ«le en juridische steun aan een stichting die tegen de uitspraak van de rechter wil procederen.

De rechter besloot enkele maanden geleden dat de chauffeurs onder de cao Taxivervoer vallen. De rechter vond dat er sprake was van “modern werkgeversgezag” van Uber en concludeerde dat het bedrijf “slechts ‘op papier’ is overeengekomen dat de chauffeurs als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn”. Diverse functies van de Uber-app wezen volgens de rechter op een werknemersrelatie.

Uber had al laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak. Uber was nog niet bereikbaar voor commentaar.