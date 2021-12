Wall Street zet opmars voort na versnelde steunafbouw door Fed

De Amerikaanse beurzen gingen donderdag verder omhoog. Beleggers bleven positief over het besluit van de Federal Reserve om de coronasteun voor de economie sneller te gaan afbouwen vanwege de hoge inflatie. De stap toont volgens investeerders aan dat de Fed het inflatiegevaar serieus neemt en dat de economie naar verwachting sterk genoeg is om te blijven groeien.

De Europese Centrale Bank gaf donderdag ook meer duidelijkheid over de afbouw van de coronasteun. De centrale bank verklaarde het coronasteunprogramma eind maart niet meer te verlengen. De ECB steekt dan geen nieuw geld meer in staatsleningen en bedrijfsobligaties, maar blijft het geld dat terugbetaald wordt nog wel tot zeker eind 2024 herinvesteren.

De Bank of England ging nog een stap verder en verhoogde de rente in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee wil de Britse centrale bank de inflatie bestrijden. Die blijft volgens de beleidsmakers nog de hele winter rond de 5 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent hoger op 36.085 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4730 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 15.608 punten.

Intel steeg 1 procent. Het chipconcern gaat meer dan 7 miljard dollar, omgerekend 6,2 miljard euro, investeren in uitbreiding van zijn chipproductie in Maleisiƫ. Dat zei Intel-topman Pat Gelsinger bij een bezoek aan het land. Met de grotere productiecapaciteit wil Intel het wereldwijde tekort aan computerchips helpen terugdringen. Gelsinger denkt dat de chiptekorten tot in 2023 kunnen aanhouden.

Apple verloor kort na opening 0,2 procent. Het technologieconcern stelt de datum waarop personeel weer verplicht naar kantoor moet komen opnieuw uit. Doordat het aantal coronabesmettingen weer hard oploopt, vindt de iPhone-maker het geen goed idee om werknemers na 1 februari te verplichten op het werk te verschijnen. Apple voerde onlangs opnieuw een mondkapjesplicht in voor al zijn Amerikaanse winkels. Ook moesten drie Apple Stores in de VS dicht door coronabesmettingen onder het personeel.

Softwarebedrijf Adobe kelderde 10 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Consultancybureau Accenture, dat ook met cijfers kwam, won 7 procent. Pakketbezorger FedEx (plus 0,9 procent) en de fabrikant van elektrische pick-ups en SUV’s Rivian (plus 0,2 procent) komen na de slotbel met resultaten.

De euro was 1,1339 dollar waard, tegen 1,1259 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1 procent tot 71,54 dollar en Brentolie werd 0,8 procent duurder op 74,47 dollar per vat.